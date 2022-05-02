英地方选举本周登场 强生相位保不保看这场

（法新社伦敦1日电） 英国选民5日将前往投票所，参与1场对保守党政府犹如期中考的投票。这场地方选举可能决定岌岌可危的强生相位保不保，对北爱尔兰未来也是关键一役。

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此次选举结果可用以观察强生（Boris Johnson）保守党在全国的支持度，也可衡量在野工党（Labour）能否构成有效威胁。

57岁的强生2019年12月打着破除陈年政治僵局、实现脱欧理念的承诺，压倒性赢得大选。

但疫情封城期间在唐宁街（Downing Street）办派对违反防疫规定，加上通货膨胀让选民荷包缩水，都让强生相位坐得越来越不稳。

强生因在疫情期间违反严格COVID-19防疫规定，上月遭警方开罚，成为英国第一位在任内因违法遭罚款的首相。

愤怒的保守党议员看到了民众对双重标准、以及一再否认的不满，1月间原本要对强生发起不信任投票，但俄罗斯2月入侵乌克兰后，强生大力支持乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky），顿时压下了叛变的气焰。

然而，若保守党在5日的投票惨败，要求强生下台、推举新领袖准备2024下届大选的呼声或将再起。

其实强生搞出的「派对门」并非选民最重视的议题，1名自称鲍柏（Bob）的中部城市杜德利（Dudley）选民就说，「大伙在意的是生活开销：食物涨价、油价上涨」。

2018年上届地方选举，正逢脱欧投票结束2年，保守党党内一团乱之际，工党趁势大有斩获。2020年以来担任工党党魁的施凯尔（Keir Starmer）希望本届工党更上一层楼，夺回上届被保守党转蓝的英格兰工党「红墙」（red wall）铁票区议会。.

民调显示工党将赢得英格兰多数席次，除此之外，工党还希望在苏格兰民族党（SNP）的大本营苏格兰分得一杯羹，并在威尔斯站稳阵脚。

这场选举除了攸关强生相位，长期来说，也关乎英国和北爱尔兰的未来。北爱尔兰首府贝尔法斯特（Belfast）也将举行选举，一般预料新芬党（Sinn Fein）将跃居第一大党。

前身为爱尔兰共和军（IRA）的新芬党（Sinn Fein）长期以推动所谓的国境投票为目标，就是否延续英国对北爱的统治举行投票，此次选战他们较少呼吁爱尔兰统一，而是把重点放在民众对生活开销上涨等地方议题上。

但新芬党的对手、北爱尔兰民主联盟党（DUP）党魁唐纳森（Jeffrey Donaldson）坚称，举行国境投票就是新芬党党纲的核心。

© 2022 AFP