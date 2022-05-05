英地方选举5日登场 恐牵动强生地位及北爱前途

（法新社伦敦5日电） 英国各地将在5日举行地方选举，投票结果可能对北爱尔兰具历史意义，也可能对危机四伏的首相强生施加进一步压力。

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在北爱尔兰首府贝尔法斯特（Belfast）的议会选举中，亲爱尔兰的民族主义政党新芬党（Sinn Fein）可能会首次获胜。

选举结果预计在6日公布，可能对英国的未来产生巨大影响，预料将获胜的新芬党决意就北爱尔兰与爱尔兰统一推动公投。

苏格兰、威尔斯和英格兰大部分地区的议会选举将在格林威治时间6时开始投票，强生（Boris Johnson）可能面临着关键的期中支持度考验。

在最近的一系列丑闻后，乏善可陈的选举结果可能会在强生所属的保守派内部，重新点燃对他领导的不满情绪。

强生的地位受到威胁，原因是他的唐宁街办公室在疫情期间举办派对遭到曝光，以及通货膨胀造成生活成本危机引发的愤怒。

这次选举结果还会显示，主要反对党工党是否对执政的保守党构成严重威胁，尽管工党在2018年的上一次地方选举中取得许多胜利，但仍试图在英格兰各地取得进展。

工党正寻求挤下保守党，要在苏格兰成为排名第二的政党，仅次于支持独立的苏格兰民族党（Scottish National Party, SNP），并继续成为威尔斯最大的政党，16岁和17岁的人有资格在威尔斯成为首投族。

至于北爱尔兰选情方面，在众多民调显示新芬党领先后，北爱尔兰权力分享议会的角逐将引发关注。

利物浦大学（University of Liverpool）3日公布的民调显示，新芬党有望以超过1/4的得票率轻松获胜。

前身为爱尔兰共和军政治组织的新芬党在选举期间淡化对爱尔兰统一的主张，转而关注不断上涨的生活成本和其他地方议题。

新芬党副主席欧尼尔（Michelle O'Neill）坚称，选民是用实用主义「展望未来」，而不是长期以来作为北爱尔兰政治标志的教条主义。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

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