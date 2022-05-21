英外相呼吁 确保摩尔多瓦拥有合乎北约标准军备

（法新社伦敦21日电） 英国外交大臣特拉斯表示，西方盟邦正研究，对乌克兰提供长期军事支援，而此作法可能包括对非北大西洋公约组织会员国摩尔多瓦提供支持在内。她说：「必须确保这些国家拥有合乎北约标准的军备。」

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特拉斯（Liz Truss）在英国「每日电讯报」（Daily Telegraph）今天刊登的访谈中说，在俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）设法要恢复「大俄罗斯」的情况下，俄方「确实」已对摩尔多瓦构成威胁。

特拉斯还说：「我们如何确保『拒止性吓阻』（deterrence by denial）以及乌克兰永远具有自我防卫能力，我们又如何保证果真会如此？这就是我们此刻的努力目标。」

一般而言，吓阻方式主要有两种，分别为「报复性吓阻」与「拒止性吓阻」。前者是警告敌方若胆敢进攻，会让他们尝到苦果；后者是让敌方相信若采取进攻，势必会遭击败，无法达成作战目标，进而达到吓阻效果。

特拉斯说，「那也适用于摩尔多瓦等容易受到攻击的国家」；「因为同样地，俄罗斯构成的威胁比较全面，我们也必须确保这些国家拥有合乎北约（NATO）标准的军备」。

俄罗斯支持下的摩尔多瓦分离区聂斯特河沿岸地区（Transnistria）一个月前遭到连番爆炸攻击，令人担心受到了邻国乌克兰战事波及。

欧洲理事会（European Council）主席米歇尔（Charles Michel）4日承诺，欧盟将增加对摩尔多瓦军援。摩尔多瓦3月已申请加入欧盟。

© 2022 AFP