英女王睽违近月首公开露面

（法新社伦敦17日电） 英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）今天接见英国最高阶军官，这是睽违近1个月以来，女王首度公开露面。

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95岁的女王14日因背部扭伤，未依照原定行程出席国殇纪念日（Remembrance Day）仪式。在那之前，她已取消多场公开露面行程，让人更担心她的健康状况。

但她今天在温莎城堡（Windsor Castle）接见了即将卸职的国防参谋长卡特（Nick Carter），身穿全套军服的卡特与一袭绿橘白花洋装的女王在城堡的橡木厅（Oak Room）闲聊，近几周走路都借助拐杖的女王，今天硬朗地站着、没拄拐杖。

影片显示，卡特受到女王爱犬「糖果」（Candy）欢迎，两人谈话时，「糖果」就趴在一旁的红地毯上。

这是女王10月19日在温莎城堡主持投资者接待会后，第一次亲自接见宾客。

白金汉宫（Buckingham Palace）10月20日宣布，女王取消前往北爱尔兰的2天行程，并说医嘱建议她休养。不到24小时后，王室官员被迫回应新闻报导，证实女王在伦敦中区一间私人医院接受检查后住院一晚。

© 2021 AFP