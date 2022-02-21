英女王确诊 政坛纷送祝福

（法新社伦敦21日电） 95岁英国女王伊丽莎白二世确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病）。女王幕僚表示，女王的症状「轻微」，政界人士也希望这位英国在位时间最长的君主，能在她的登基第70周年迅速康复。

广告 继续浏览后续

73岁的英国王储查尔斯王子（Prince Charles）本月稍早也验出COVID-19阳性反应，这是他第2度确诊。查尔斯王子曾在确诊前2天和女王在温莎城堡会面。

女王据信已接种过3剂疫苗。她的第一剂疫苗于2021年1月施打。根据英国广播公司（BBC），女王之后也施打了第2剂与追加剂。她上周恢复在城堡举行面对面活动，拄着拐杖对来宾抱怨自己身体僵硬。

英国首相强生在推特发文称，「我确定我说出大家的心声，希望女王陛下能尽快痊愈，恢复健康。」

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）也在推特发文，「我的祝福，以及数以百万计加拿大民众的祝福，都与伊丽莎白二世女王陛下同在」，并祝福女王「早日完全康复」。

女王在96岁生日前2个月传出染疫，王室评论员费兹威廉斯（Richard Fitzwilliams）说，「大家都会担心她的年纪，这点毫无疑问。」

他告诉法新社，「但是女王生性坚忍，我认为她看待事情非常、非常乐观。」他也预料白金汉宫会合理地回报女王的病况进展。

长寿的女王大多数时间健康状况都很好，但她去年10月曾因不明原因住院一晚。

英国的Omicron疫情目前显然已获控制，政府预料将于21日宣布解除英格兰地区的防疫法规。

不过，保守党议员诺克丝（Caroline Nokes）告诉「泰晤士电台」（Times Radio），由于女王传出染疫，宣布这项政策的时机有点「吊诡」。

王室评论员布鲁斯（Alastair Bruce）在「天空新闻网」（Sky News）则表示，「女王不会希望任何人基于她的健康状况改变决定。」

© 2022 AFP