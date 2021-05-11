英女王自王夫葬礼后首度露面 主持国会开议大典

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（法新社伦敦11日电） 英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）今天主持国会开议大典，公布保守党政府在后疫情时期的立法议程。这是她自夫婿菲立普亲王（Prince Philip）葬礼后首次公开露面。

伊丽莎白二世于英国上议院（House of Lords）发表演说表示：「我的政府首要之务是使全国从疫情中复苏，使得英国比以往更强大、更健全及更繁荣。」

她指出，保守党首相强生（Boris Johnson）的政府将提出一项环境法案，订定具有法律约束力的碳排放目标。英国准备于11月在格拉斯哥主办「联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议」（COP26）。

英国君主主持的国会开议大典（State Opening of Parliament）是年度大事，通常遵循5个世纪来的传统及盛大排场，但今年因为2019冠状病毒疾病（COVID-19 ）疫情而缩减规模。

这意味今年出席人数大幅减少，女王也不像以往那样乘坐马车，而是坐汽车前往国会大厦西敏寺。她还穿着粉蓝色礼服及戴着羽毛帽，而非穿长袍与戴王冠。

为了维持社交距离，国会上下两院只有获选的少数议员能够出席这场活动，出席者新型冠状病毒检测须呈阴性。

女王在她的72岁儿子王储查尔斯（Prince Charles ）陪伴下出席这场活动。她的丈夫菲立普亲王上月过世，享耆寿99岁。这是她自王夫下葬3周以来首次恢复执行公务职责。

© 2021 AFP