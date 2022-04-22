英女童15年前葡萄牙失踪案 德男子列正式犯嫌

（法新社里斯本21日电） 葡萄牙检方今天宣布，在他们要求下，一名男子已在德国被认定为玛德琳失踪案的正式犯罪嫌疑人。英国女童玛德琳失踪至今已将近15年。

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玛德琳（Madeleine McCann）2007年5月3日，即将过4岁生日前几天，在她们家位于葡萄牙鲁兹海滩（Praia da Luz）的度假公寓失踪。该案引发媒体热烈追逐和空前国际寻人行动。

葡萄牙南部阿尔加维大区（Algarve）城镇波尔蒂芒（Portimao）检察官办公室表示，那名男性已经被列为正式犯罪嫌疑人。

在此之前，德国警方2020年已经透露，本案头号嫌疑人是一名儿童性侵犯，且已经在德国入狱，他们认为那名犯嫌已经杀害玛德琳。

媒体报导称，那名犯嫌是名为Christian B的恋童癖者，他涉嫌性侵一名爱尔兰导游，并因2005年在鲁兹海滩性侵一名72岁美国人，而在德国北部监狱服刑。

在葡萄牙，正式犯罪嫌疑人尚未被起诉。在调查的某个阶段，玛德琳的双亲也曾被宣告为正式犯罪嫌疑人。

尽管英国和葡萄牙警方展开多方调查，但玛德琳的尸体始终未被发现。

Christian B有包括性侵儿童在内的多项前科，且根据警方说法，他1995年到2007年间住在阿尔加维大区。

他在玛德琳被掳走的地区打零工为生，也到饭店房间和度假公寓行窃。

玛德琳失踪时，这个德国人就曾被怀疑，但调查人员一直找不到他。

葡萄牙警方曾于2008年结案，但5年后又重启调查。

© 2022 AFP