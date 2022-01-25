英媒爆料 强生封城期间开趴庆生

（法新社伦敦24日电） 英国电视台今天报导，首相强生（Boris Johnson）2020年在唐宁街（Downing Street）官邸举行多达30人的生日派对，违反封城防疫规定。

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强生被踢爆在封城期间和幕僚在唐宁街开趴而遭党内逼宫，首相大位岌岌可危之际，英国独立电视台（ITV）今天报导，2020年6月19日强生56岁生日当天，强生当时的未婚妻席孟兹（Carrie Symonds）邀请多达30名幕僚替强生举行惊喜生日派对。

当时防疫规定仅允许最多6人在户外空间社交聚会。

此前强生才呼吁大众「自我约束，遵守规定」。

独立电视台报导，据悉在唐宁街10号首相官邸内阁室（Cabinet Room）参加派对的人，包括当时负责替官邸装潢的室内设计师莱托（Lulu Lytle）。

报导说，席孟兹与莱托在派对献上生日蛋糕，其他幕僚则高唱生日快乐歌，派对举行约半小时。

唐宁街指出，幕僚是在会议结束后短暂现身派对，强生本人则在那里待不到10分钟。

唐宁街以「完全不实」否认强生当晚还与亲友举行派对的另一项指控，指强生只在户外见了少数家人。

© 2022 AFP