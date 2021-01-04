英媒：南非变种病毒来势汹汹 疫苗恐怕压不住

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（法新社伦敦4日电） 英国独立电视台（ITV）今天引述英国政府不愿透露身分科学顾问的说法表示，科学家对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗是否能对南非发现的变种病毒起作用并不完全有信心。

英国卫生大臣韩考克（Matt Hancock）今天稍早表示，他非常担心南非变种病毒。英格兰公共卫生署（Public Health England）并未接听要求对此报导发表评论的电话。

英国独立电视台政治编辑佩斯顿（Robert Peston）表示：「根据政府科学顾问说法，为什么韩考克对南非变种病毒感到『极为担忧』，是因为他们不相信疫苗能像对英国变种病毒一样有效地对抗它。」

近几个月来，英国和南非都发现新的变种病毒导致染疫病例激增。

南非变种病毒不同于其他变种病毒，是因为南非变种病毒用来感染人类细胞的重要「棘蛋白」（SpikeProtein）中有多个突变。

南非变种病毒病毒载量（viral load）也较高，这意味着病患体内病毒粒子浓度更高，可能有助于病毒更快速传播。

牛津大学医学教授、政府疫苗工作小组成员贝尔（John Bell）3日表示，他认为目前的疫苗对英国变种病毒有效，但对于南非变种病毒是否有效还有一个「大问号」。

他告诉泰晤士电台（Times Radio）说，如果疫苗无法对南非变种病毒发挥作用，疫苗可以调整，而这将不需要花一年时间。

贝尔说：「可能需要一个月或六周才能获得新的疫苗。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP