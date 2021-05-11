英媒：拜登选定前芝加哥市长易曼纽出任驻日大使

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（法新社华盛顿11日电） 英国「金融时报」今天报导，美国总统拜登已选定由前芝加哥市长易曼纽出任美国驻日本大使。易曼纽也曾担任民主党籍前总统欧巴马的白宫幕僚长。

「金融时报」（Financial Times）引述熟悉拜登（Joe Biden）团队讨论过程的多名消息人士指出，之前曾有人猜测易曼纽（Rahm Emanuel）将成为驻中国大使，但驻中职位预料将由前高阶外交官勃恩斯（Nick Burns）出任。

驻日大使是华府最重要的外交职位之一，日本首相菅义伟也是拜登在白宫接待的第一位外国领导人。

美日在那时的会议宣示将肩并肩面对独断的中国，双方在联合声明中呼吁与中国「坦率交流」，同时表态关切北京加强海上行动、打压香港与新疆民众、升高与台湾的紧张情势等行径。

华府向来会派备受瞩目、精于政治的人驻于东京，若易曼纽获任命，将延续这项传统。美国已故前总统甘乃迪（John F. Kennedy）的女儿卡洛琳．甘乃迪（Caroline Kennedy）也曾在欧巴马（Barack Obama）第2任期担任驻日大使。

易曼纽是以色列移民之子，以生气蓬勃的形象、极度支持民主党为人所知。

他曾于民主党籍前总统柯林顿（Bill Clinton）任内待过白宫数个职位。民主党在2006年期中选举从共和党手中抢下联邦众议院控制权，也被认为是易曼纽幕后策划的功劳。2009年他重回白宫，成为欧巴马的幕僚长。

之后他曾担任两任芝加哥市长，但他婉拒角逐第3任，当时让政坛建制派感到惊讶。

易曼纽还有态度粗鲁、时而出言不逊的名声在外，被认为是他在芝加哥政坛打滚受到的训练。

布鲁金斯研究所（Brookings Institution）日本专家索里士（Mireya Solis）告诉金融时报，东京虽然看重易曼纽与拜登的关系，仍对他率直的名声略感「不安」。

© 2021 AFP