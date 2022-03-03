英对俄官媒RT进行27项调查 考虑不续发执照

（法新社伦敦3日电） 英国广播主管单位宣布，对俄国官方所资助电视频道「今日俄罗斯」（RT）的新闻节目「公正性」，展开另12项调查。

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英国通讯管理局（Ofcom ）昨天说，对今日俄罗斯的公开调查目前共计27项；同时也正考虑，是否应让今日俄罗斯保有英国核发的执照。

通讯管理局发表声明说：「我们非常关切今日俄罗斯播放的节目数量，依据广播条例（Broadcasting Code），这可能引发争议。」

通管局在上月28日首先宣布对今日俄罗斯进行调查，并表示，在俄罗斯入侵乌克兰后，通管局发现今日俄罗斯新闻节目可能违反规定的次数「大幅增加」。

通管局表示，一切领有执照的媒体在报导如同乌克兰危机一样重要的新闻时，「必须遵守广播条例中有关公平报导的特别规定」。

在脸书、推特和苹果公司采取行动，不允用户进入与俄国官方有关的新闻连结之后，Google母公司Alphabet也宣布，不再允许今日俄罗斯透过Google和YouTube的广告赚钱营利。

乌克兰危机升高之际，欧盟执委会（European Commission）正对俄国官方媒体设禁；而在英国，首相强生表示，基于言论自由考量，今日俄罗斯的执照保留与否应由通讯管理局而非政治人物决定。

© 2022 AFP