英属维京群岛总理密谋贩运毒品 迈阿密机场被捕

（法新社伦敦29日电） 美国缉毒局（DEA）表示，英属维京群岛总理和最高港务官员因密谋贩运古柯硷，28日在美国迈阿密一处机场被捕。英国对此表示「震惊」。

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英属维京群岛（British Virgin Islands）总理法荷（Andrew Fahie）和港务局主管梅纳（Oleanvine Maynard），同意接受伪装成墨西哥毒贩的卧底探员所提供金钱，遭到迈阿密奥巴洛卡行政机场（Miami-Opa-locka Executive Airport）DEA探员逮捕。

该报援引美国当局的话称，法荷和梅纳准备检视一架载有70万美元的飞机，他们打算收下这笔钱，让古柯硷能经由他们的加勒比海领土运送。

DEA局长米尔格拉姆（Anne Milgram）在声明中说，这些官员被逮捕传达了一个明确讯息：「任何参与将危险毒品带进美国的人，无论他们是什么职位，都将被追究责任。」

28日提交的法庭文件显示，法荷、梅纳和梅纳的儿子被控「共谋进口5公斤或更多古柯硷」以及「共谋洗钱」。

DEA的控告显示，卧底探员去年10月开始展开调查，他告诉梅纳及其儿子他是墨西哥西纳罗亚（Sinaloa）贩毒集团成员，他们希望将数千公斤哥伦比亚古柯硷经由英属维京群岛的托托拉岛（Tortola）运往波多黎各（Puerto Rico），再出口到纽约和迈阿密。

英属维京群岛总督蓝金（John Rankin）表示，这次逮捕是「DEA主导的美国行动」。英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）28日稍晚发布声明称：「我对这些严重指控感到震惊。」

她表示，这次逮捕凸显有必要公布最近已完成的针对法荷政府涉嫌贪腐和滥用职权的调查结果。

该调查于2021年1月展开，由蓝金负责监督。特拉斯说，蓝金预定29日采取下一步措施，「包括紧急公布调查报告」。

© 2022 AFP