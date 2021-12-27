英慈善团体估2021十大气候灾害损失 飓风艾达占大宗

（法新社巴黎27日电） 英国慈善团体「基督徒互援会」今天表示，全球今年代价最高的10大气候灾害造成超过1700亿美元损失，比去年多了200亿美元，其中灾损最高的是飓风艾达风灾。

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基督徒互援会（Christian Aid）每年根据保险索赔，计算水患、火灾和热浪之类的气候事件造成的支出并报告结果。 去年报告说，全球10大损失惨重气候灾害造成1500亿美元损失，而今年灾损总额增加13%。 基督徒互援会表示，这个上升趋势反映人为气候变迁影响，还说这10大灾难也造成至少1075人丧生，130万人流离失所。 2021年灾损最高的是侵袭美东并造成约650亿美元损失的飓风艾达（Hurricane Ida）风灾。艾达8月底登陆路易斯安那州，之后北上在纽约市和周围地区造成大淹水。 其次是德国和比利时7月致命洪灾，损失达430亿美元。 2月导致美国德州电网大规模瘫痪的寒流与冬季风暴，造成230亿美元损失；7月重创中国河南省的洪灾损失估计达到176亿美元。 其他导致数十亿美元损失的灾害包括11月加拿大的水患、导致法国葡萄园晚春霜冻的寒潮，以及5月侵袭印度和孟加拉的气旋等。

报告坦言，这项评估主要涵盖富国的灾害，这些国家的基础建设有较好的保险，而穷国灾损金额往往难以估量。

报告新闻稿指出，2021年一些最具破坏性的极端气候事件重创较贫穷的国家，而这些国家在促成人为气候变迁的作为上极为有限。

© 2021 AFP