英批准GSK单株抗体疗法 药厂声称对Omicron有效

（法新社伦敦2日电） 英国药物监管机关今天批准英国葛兰素史克（GSK）药厂研发的Sotrovimab单株抗体疗法用于重症高风险患者。GSK表示，Sotrovimab对于Omicron变异株似乎也有疗效。

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英国药物及保健产品管理局（MHRA）表示，对于可能演变成COVID-19重症的高风险族群，抗体药物Sotrovimab「显示能安全有效地降低轻度至中度感染者的住院和死亡风险」。

GSK在声明中表示，临床前数据显示「面对Omicron变异株关键突变，Sotrovimab仍有效果」，「迄今为止，针对世界卫生组织（WHO）定义的所有高关注变异株（VOC）与需留意变异株（VOI），Sotrovimab持续显示有效」。

药厂表示仍在持续进行测试，以证实能对所有Omicron突变有效，预计在年底前发布更新消息。

英国药物及保健产品管理局表示，对出现症状的高风险成人患者使用单剂Sotrovimab，能降低住院和死亡率达79%，建议尽快在出现症状的5天内接受这款药物治疗。

Sotrovimab由总部设在美国加州的Vir Biotechnology与英国GSK合作研发。

© 2021 AFP