(法新社伦敦17日电) 英国政府办公室爆出去年违反防疫封锁规定开耶诞派对的丑闻,内阁秘书凯斯(Simon Case)的部门传出也有类似聚会活动后,凯斯今天辞去负责调查上述丑闻的工作。

英国首相强生(Boris Johnson)办公室发言人说:「为确保公众对当前的调查工作仍有信心,内阁秘书已自行回避,不参与剩余的调查程序。」

声明说,调查工作将由英国住房社区暨振兴地方部(Department for Levelling Up, Housing and Communities)官员葛瑞(Sue Gray)完成,「她将查明事实并将调查结果呈交首相」。

