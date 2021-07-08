英政策翻转 将调查中资企业并购半导体厂交易

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（法新社伦敦7日电） 英国首相强生（Boris Johnson）今天表示，他的国家安全顾问将检视中资企业收购英国最大半导体制造厂一案，在这个议题上显然政策翻转。

法新社报导，中国智慧型手机大厂闻泰科技持有的荷兰安世半导体（Nexperia）本周稍早完成收购位于威尔斯（Wales）的英国最大晶片厂Newport Wafer Fab，金额未公布。

然而，伦敦和北京关系趋于紧张，加上中企在海外的投资受到愈来愈严格检视，这宗攸关英国首要工业资产的交易已引发广泛抗议声浪。

此外，由于全球半导体产业缺货严重，这宗交易也引起外界质疑。

强生的发言人昨天才告诉记者，政府认为此时不适合介入。但强生今天在国会议员小组质询之下亲口说，会调查这宗收购案。

强生告诉议员：「我已要求国安顾问检视此案。」

「我们必须判断他们生产的东西是否对中国具有实际的智慧财产价值及利益，以及是否真有安全隐患。」

安世半导体已于5日完成交易，但未披露收购价格等任何财务细节。美国电视频道CNBC报导，安世半导体支付了6300万英镑（约新台币24亿3500万元）。

由于美国担忧间谍活动，伦敦去年禁止中国电信巨擘华为参与英国超快速5G宽频网路计画。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP