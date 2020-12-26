英数千卡车等筛检赴法 堵塞状况逐渐舒缓

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（法新社法国加莱25日电） 法国祭出更严格的防疫规定后，数千辆卡车连日塞在英国边境等待通关，英国军方加派800人协助司机筛检，1000多辆卡车今天抵达法国加莱港（Calais）。

加莱港在耶诞节维持开放，以便渡轮以及英法海底隧道（Channel Tunnel）可维持运作，但仅限从英国到法国。卡车仰赖列车输运往返英法。

加莱港营运负责人告诉法新社：「昨天有1000辆卡车从英国多佛（Dover）跨境。截至晚间6时，有1400辆卡车自英国到此。」他说：「以此速度来看，塞车情况应该明天前就能完全处理好。」

英法海底隧道营运商Getlink表示，截至今天下午5 时，已有1000多辆卡车通过隧道，其中2/3是从英国到法国。

由于新型冠状病毒在英国出现传染力更强的变种，导致法国一度暂停双边交通；后来经过伦敦和巴黎达成协议，跨英吉利海峡交通才恢复。

由于法国要求从英国入境者必须通过筛检，导致多达1万辆卡车一度塞在公路和曼斯顿（Manston）机场跑道等待筛检。英国军方早已派300人到现场协助筛检工作，英国国防部今天表示已加派800名军人，协助耶诞节4000名受困肯特（Kent）的司机检测。

英国有关当局说，截至今天下午已有上万人接受筛检，仅24人结果为阳性反应。

© 2020 AFP