英格兰未重启防疫限制 卫生大臣：那是最后手段

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（法新社伦敦1日电） 英国疫情升温但防疫措施并未升级，该国卫生大臣贾维德（Sajid Javid）今天称重启防疫限制措施「绝对是最后才用的手段」，并说该国必须「试着和COVID-19共存」。 英国是COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情最严重的欧洲国家之一，至今已有14万9000人染疫病殁。英国今天有近16万3000人染疫，在单日确诊连多天达史无前例程度之后，今天的病例数有略微下降。 英国政府仅负责英格兰的健康政策，他们目前为止仍不愿暂停社交和大型活动，与苏格兰、威尔斯与北爱尔兰不同。 在Omicron变异病毒株的助长下，全国各地的染疫人数激增到前所未有的状态，北爱、苏格兰、威尔斯从耶诞节起就开始实施限制聚会的新规定。 但伦敦的首相强生（Boris Johnson）政府坚称，数据尚未不足以证明在英格兰采取这类措施的正当性。 卫生大臣贾维德在「每日邮报」（Daily Mail）上写道：「限制我们的自由必须是绝对最后的手段，且英国人民也盼我们竭尽所能避免走上这一步。」 他补充道：「我已经下定决心，我们必须给自己最好的机会，来与病毒共存」，他也指出「封锁会带来巨大的健康、社会、经济成本」。 尽管染疫人数创下历史新高，但需要住院或进到加护病房的患者人数却没有那么显着的增加，升高外界对于Omicron严重性较弱的希望。 贾维德信誓旦旦的说：「我一直和国民保健署（NHS）密切配合，确保对未来可能的情况做好准备并保持弹性。」