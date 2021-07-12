英格兰输掉PK推特IG被灌爆 英相谴责不理智球迷

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（法新社伦敦12日电） 英格兰队在欧国杯决赛对决义大利，最终在PK大战落败，没踢进球的3名球员推特和IG帐号被辱骂灌满，英国首相强生（Boris Johnson）今天谴责「恶劣的」种族歧视。

强生在推特表示：「英格兰队值得被称为英雄，而不是在社群媒体受到种族霸凌。」

他说：「那些留下恶劣咒骂的人应该感到可耻。」

英格兰队的拉许福特（Marcus Rashford）、桑丘（Jadon Sancho）和沙卡（Bukayo Saka）在PK大战都没踢中，3人的推特和IG帐号都被攻击。

有球迷贴大量的猴子表情符号，也有英格兰球迷用种族歧视的字眼辱骂。

伦敦都会区警察局（Metropolitan Police）在推特表示，他们已经「注意到在社群媒体上，针对欧国杯决赛球员有一些冒犯和种族歧视的言论。」

「这些言论完全不可接受，不能被容忍，将会对此展开调查。」

保守党议员图根哈特（Tom Tugendhat）要求社群媒体公司采取行动。

他在推特上说：「社群媒体有广告演算法，却没办法停止针对这些优秀年轻人的种族歧视。」

他说：「那些留言的人真可悲，应该要被揭露姓名，公开面对后果，那些发文的人都是在利用仇恨吸血。」

© 2021 AFP