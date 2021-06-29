英格兰2比0擒服德国 晋级欧国杯8强

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（法新社伦敦29日电） 2020欧洲国家杯16强淘汰赛今天进行重磅对决，「三狮军团」英格兰在下半场11分钟之内连进2球，终场以2比0力克强敌德国，获得8强赛门票。

这场激战在可容纳9万人的伦敦温布利球场（Wembley Stadium）举行，由于防疫规定，现场容量减少近一半，入场球迷约有4万3000人。

上半场两队各有3次攻门机会、2次射正，均无功而返。

下半场前30分钟，两队依然挂蛋，但到了第75分钟，英格兰前锋史特林（Raheem Sterling）接获队友萧奥（Luke Shaw）左侧斜传助攻，在门前以右脚破网，三狮军团取得1比0领先。

第86分钟，英格兰另一前锋大将凯恩（Harry Kane ）也在球门正前方不远处以头锤顶进一球，将比数拉开到2比0。

其实过去两队在大赛交手，德国占有较大优势，除了1966年英格兰在世界杯冠军赛力克德国统一前的西德，拿下队史首座也是至今唯一一座金杯外，其余都是德国胜出，包括1970年世界杯8强赛、1972年欧国杯8强赛、1990年世界杯准决赛以及1996年欧国杯准决赛。

如今英格兰总算扬眉吐气，55年来首度在大赛的淘汰赛击败德国；这也是英格兰历来在欧国杯淘汰赛阶段取得的仅仅第2胜。

16强赛最后一战是瑞典对上乌克兰，英格兰8强赛对手将是这场比赛的胜方。（译者：徐崇哲）

© 2021 AFP