英欧代表重拾贸易协议磋商 谈判进入关键时刻

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦28日电） 欧洲联盟（EU）首席英国脱欧（Brexit）谈判代表巴尼耶，今天在伦敦和英国谈判代表佛罗斯特重拾英国脱欧后的贸易协议磋商，谈判进入成败的关键时刻。

这是巴尼耶（Michel Barnier）在团队有一人确诊感染2019冠状病毒疾病（Covid-19）而必须自我隔离后，两人首次面对面磋商。

谈判若未能达成协议，英国和欧盟的贸易往来将依照世界贸易组织（WTO）规范，往来欧洲大陆的货物将立即课徵关税。

英国今年1月正式脱离欧盟后，依照即将于今年底到期的过渡期协议，和欧盟的贸易往来规范大致和过去相同。

目前来看，英国将在5周内退出欧洲的贸易关税区。而双方仍因捕鱼权和公平贸易规定谈不拢，迟迟未能达成后续的协议。

双方昨天警告，这场磋商不一定会成功，巴尼耶在推文中表示：「相同的严重歧见犹存」。

一名熟悉这场闭门磋商的欧洲消息人士透露，巴尼耶稍后表示：「我们距离确定成败的时刻不远。」

佛罗斯特（David Frost）则发表推文说：「大家都问我，为什么我们还继续谈判，我的回答是，尽最大努力以确定是否可能达成协议，是我的职责。时间已剩不多，但协议仍可能达成。我会继续谈判，直到显然无法有协议为止。」（译者：刘淑琴/核稿：张佑之）

© 2020 AFP