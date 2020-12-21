英欧经贸协议谈不拢 苏格兰掀独立公投声浪

广告 继续浏览后续

（法新社英国艾茅斯21日电） 英国脱欧过渡期即将于31日结束，但有关脱欧后英国与欧盟经贸协议的谈判仍僵局难解。由于苏格兰大宗生意往来客户多在欧陆，因此当地酝酿再推独立公投的声浪逐渐高涨。

法新社报导，D.R. Collin & Son是苏格兰最大的海产出口商之一，负责人库克（James Cook）表示，他必须在48小时内把海产送到客户手里。

库克边看着渔获在上路前装箱，边告诉记者：「对于活海产而言，处理流程只有这么多的时间，若没把握住，所有经由法国布洛涅苏梅（Boulogne-sur-Mer）的配送就惨了。」

现年64岁的库克自1990年接手经营D.R. Collin & Son至今，以货车运送海产至法国向来又快又顺利；不过脱欧过渡期结束后，一切将骤变。

可想而知，明年元旦起，英吉利海峡（English Channel）沿岸各港口势必将因额外增加的文书工作与海关查验而出现大排长龙，进而影响供应链处理速度，并使得易腐坏货物面临坏掉风险。

D.R. Collin & Son每年5600万英镑（约新台币21亿元）营收，约有8成来自欧陆。英国若未与欧盟敲定脱欧后自由贸易协议，关税将造成海产价格提高，迫使D.R. Collin & Son得另谋做生意的出路。

但是库克表示，要找到愿意多付钱购买苏格兰甲壳类渔获的新市场不容易。他抱怨出口商的忧虑未受重视。

渔业是英国与欧盟磋商贸易协议的关键议题，因英国主张身为独立岛国，应对所属海域有完整控制权。

苏格兰多数民意支持留欧。在当地，整个脱欧的概念被日益高涨的独立运动声浪包围，就像是一只困在捕虾笼里的龙虾。

由于苏格兰民意持续反对脱欧，以及2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间，民众对苏格兰首席大臣暨苏格兰民族党（SNP）党魁施特金（Nicola Sturgeon）的领导能力更具信心，今年来当地支持独立的呼声有增无减。

根据17日公布由民调公司Savanta ComRes替「苏格兰人报」（Scotsman）所做的调查，大多数苏格兰人支持终结长达300年与英格兰共组联合王国，这是连续第17次出现这样的调查结果。

苏格兰明年5月将举行议会选举。目前民调看来，誓言再度发动独立公投的苏格兰民族党，预料将获得压倒性胜利。

英国爱丁堡大学（University of Edinburgh）政治学教授马凯文（Nicola McEwen）表示，若苏格兰民族党明年选举大胜，是否要核准苏格兰再办独立公投，英国首相强生（Boris Johnson）将承受越来越高涨的政治压力。（译者：曹宇帆/核稿：张正芊）

© 2020 AFP