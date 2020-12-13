英欧继续贸易协商 但英相坦言仍极可能失败

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（法新社伦敦13日电） 英国首相强生和欧洲联盟执委会主席范德赖恩今天同意继续推动贸易谈判。强生说，他仍希望与欧盟达成英国脱欧（Brexit）后的贸易协议，但目前失败依然是「最可能的」结果。

强生（Boris Johnson）告诉记者：「我担心我们在一些关键议题上歧见仍非常大，但还活着就有希望。」「现在最可能的情况，当然就是我们必须为回归世界贸易组织（WTO）规范做准备。」

强生和范德赖恩（Ursula von der Leyen）之前表示，会在周末结束前决定是否可能达成协议，但在一场越洋紧急通话后，两人同意「加倍努力」继续谈判。

范德赖恩稍早在电视转播的简短声明中说：「我们今天上午通的电话很有帮助。我们讨论了未解的重大议题。」「我们的协商团队近几天日以继夜工作。」

英国官员也联合发布这项声明。

欧盟负责英国脱欧首席谈判代表巴尼耶（MichelBarnier）与英国代表佛罗斯特（David Frost）昨晚和今早都进行谈判，之后会在布鲁塞尔（Brussels）继续协商。

范德赖恩与强生表示：「在历经近1年筋疲力尽的协商后，尽管一再错失最后期限，我们认为现在加倍努力是负责任的作法。我们已相应授权协商人员继续谈判，看看是否能在这个最后阶段达成协议。」

爱尔兰总理马丁（Michael Martin）告诉英国广播公司（BBC），目前协议已协商完97%，「我认为剩余的3%不会超出双方弥合歧见的能力」。

马丁说：「他们协商到深夜本身就是重要迹象。对话继续，就给予我希望。」

© 2020 AFP