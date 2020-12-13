英欧贸易谈判最后大限 双方领袖将决定是否续谈

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（法新社布鲁塞尔13日电） 英国首相强生（Boris Johnson）与欧洲联盟（EU）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天将举行另一轮危机会谈，决定是否放弃后脱欧贸易谈判。

英国与欧盟多次谈判，今天的会议理应只是最新一个「最后期限」，但随着英国19天后就要脱离欧盟单一市场，双方的紧张情绪更趋高涨。

昨天英国宣布武装海军舰艇会从明年1月1日起巡弋周边海域，以将欧洲船员驱离双方共享的渔场，有些是英欧已共享数世纪的渔场。

布鲁塞尔的语调向来没那么好战，范德赖恩也清楚表明过，英国结束脱欧过渡期后，欧盟会尊重英国主权，但英欧双方都尚未准备好要在核心原则上做出让步。

若英欧双方无法达成贸易协议，双方的贸易就得回归世界贸易组织（WTO）规范，关税将推高物价，进口商会有文书工作得处理，而谈判失败，更可能破坏英欧未来数年的关系。

9日在布鲁塞尔与强生结束范德赖恩形容为「生动有趣」的工作餐会，却无法达成突破性进展后，范德赖恩表示，双方同意「在这个周末结束前做出决定」。

可能敲定的贸易协议条文据说多已备妥，但布鲁塞尔坚持，在英国和欧盟法律分歧导致欧洲企业遭受竞争上不利状况时，应该要有报复机制，英国却不同意。

欧盟一位高层呼应范德赖恩稍早声明说：「捍卫单一市场是欧盟的红线，我们向英国提出的提案尊重其主权，那可能会成为协议的基础。」

强生政府发言人则强调，历经与欧盟经济紧密结合的47年后，已准备好离开欧盟自理事务，但欧盟放在台面上的提案却仍让人无法接受。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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