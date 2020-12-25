英欧达成贸易协议 西班牙将续协商直布罗陀问题

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（法新社马德里24日综合外电报导）西班牙总理桑杰士表示，英国今天与欧洲联盟（EU）达成脱欧贸易协议后，马德里和伦敦政府将继续协商直布罗陀（Gibraltar）问题。直布罗陀是英国在伊比利半岛的海外领土。

桑杰士（Pedro Sanchez）推文表示，为在直布罗陀议题上达成协议，西班牙与英国将持续对话。

紧邻西班牙的直布罗陀位于伊比利半岛（Iberian Peninsula）上，处于大西洋进入地中海的入口，在1713年一场战争后，割让给英国；西班牙仍宣称拥有直布罗陀的主权。

路透社报导，但西班牙已同意将主权问题摆一边，将重点放在与英国达成附带协议的机会上，以避免英国脱欧后，直布罗陀成为与欧盟的「硬边界」。

直布罗陀人口约3万2000人，每年有约1000万观光人次，占其经济规模约1/4；目前每天大约有1万5000人从西班牙通勤到直布罗陀。

直布罗陀首席大臣皮卡杜（Fabian Picardo）昨天告诉西班牙国营频道TVE说，相关方面正在讨论一项协议，好让边界两边的劳工能每天方便通行，不排除让直布罗陀成为申根区（Schengen area）的一部分。

西班牙第一大报国家报（El Pais）早先报导，西班牙与直布罗陀接近达成一项协议，内容是自明年元旦起，英国公民到直布罗陀旅行，将实施边界管制，但西班牙人与直布罗陀人则可自由进出陆路边关。

在2002年一场公投，有99%直布罗陀人拒绝任何英国与西班牙共享主权的构想。但在2016年公投，直布罗陀有近96%选民支持留在欧盟，而当时英国脱欧公投结果，以52%对48%比率，赞成离开欧盟。（译者：纪锦玲/核稿：杨昭彦）

© 2020 AFP