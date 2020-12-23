英法宣布将重开边界 松绑交通禁令

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（法新社伦敦22日电） 新型冠状病毒在英国出现具高度传染力的新变种后，法国随后宣布对来自英国的旅客与货品实施48小时禁令。法国和英国今天宣布，将于明天重新开放边界通行。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）在英国出现具高度传染力的新变种后，大部分欧洲国家旋即禁止英国旅客和货品入境。

今天出现戏剧化的景象，数以百计的货车困在英国多佛港（Port of Dover），英国首相强生（Borris Johnson）面临排山倒海而来的压力，要求他解决僵局，与此同时，脱欧后的贸易协议谈判截止日也逼近。

英国运输大臣夏普斯（Grant Shapps）今晚宣布，英国与法国已达成协议，「法国边界将为那些有迫切理由的人重新开放，但条件是必须持有COVID-19阴性筛检证明」。

法国运输部长也证实，陆、海、空运输将从「明天早上恢复服务」。

尽管这项谈判突破，英国主要运输枢纽多佛港的交通雍塞情形不太可能在短时间缓解。

多佛港今晚发布声明说，将对持有阴性筛检证明的旅客重新开放，但目前还不清楚数以百计等待中的货车将从何时开始通行。

限制对英跨境交通的措施，也引发民众担心耶诞节期间生鲜农产品恐出现短缺。

超过2800辆卡车仍困在英格兰南部肯特郡（Kent），无法通过边境入法，司机被迫在车上度过第2晚。

今晚夜幕低垂时，约800辆卡车司机停靠在附近一个废弃机场，鸣按喇叭半个多小时以示抗议。

尽管英法达成新协议，但目前还不清楚何时会恢复通行。这项协议将于31日检讨。

© 2020 AFP