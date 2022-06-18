英法西热浪来袭 气温恐将继续刷新纪录

（法新社巴黎17日电） 法国和英国今天的酷热天气刷新高温纪录，西班牙则奋力扑救迫使数百人离开家园的森林火灾。正如科学家警告，在气候变迁下，热浪来袭较以往强烈且时间提前。

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西班牙地方当局表示，西北部库莱布拉山脉（Sierra de la Culebra）地区森林大火今天烧毁了将近9000公顷林地，迫使大约200人撤离家园。中部狂人国主题乐园（Puy du Fou）则因附近发生大火，有3000多人疏散。

西班牙其他多个地区的消防队员也正奋力灭火，包括加泰隆尼亚（Catalonia）林区，当地天气增加了灭火难度。

西国多数地区今天气温都高出摄氏35度，某些地区将突破40度。

法国半数以上省份今天气温也都上升，分别在下午达到最高或次高警戒层级。西南部许多地区的气温将突破摄氏40度，使当局对弱势群体发出了警告。

法国卫生部长布吉尼昂（Brigitte Bourguignon）在东南部里昂（Lyon）附近的维尼（Vienne）告诉记者：「各家医院已人满为患，但仍设法继续收治病人。」

在气温达到「红色」警戒层级的省份，学童被要求停课在家，法国卫生部启用了特别热线电话。 气象专家说，英国今天出现了今年以来最高气温，午后不久达到摄氏30度以上。

这是英国一连第3天刷新气温纪录，15日为摄氏28度以上，16日为29.5度。

© 2022 AFP