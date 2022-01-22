英特尔在俄亥俄州建厂　拜登喊赞

（法新社华盛顿21日电） 美国晶片大厂英特尔（Intel）今天宣布投资200亿美元在俄亥俄州兴建一座新半导体设施。美国总统拜登赞扬这是历史性投资案。

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英特尔表示，预定兴建的两座晶圆厂将支援旗下处理器系列，以及新的晶圆代工业务－制造其他公司设计的晶片。

两座晶圆厂位在俄亥俄州首府哥伦布（Columbus）东郊利金郡（Licking County），预计将创造至少3000个就业机会，许多是高技术职缺，以及7000万个营建就业机会。英特尔和俄亥俄州及地方官员今天说，新厂将有助供应商和合作伙伴额外新增上万就业机会。

英特尔预定今年动工，2025年底投产。公司也将加码投资1亿美元在教育管道，协助新设施培育人才。去年刚就任英特尔执行长的季辛格（Pat Gelsinger）说，未来10年总投资额可能达到1000亿美元，因为还会再新增6座工厂。

季辛格在白宫说：「这将是我们40年来第一个新的生产地点，占地近1000英亩（约400公顷），将成为一座巨型晶圆园区。」

拜登正敦促制造业者将产线移回美国。从吸尘器、电视机到汽车等所有产品，美国一度是制造其中关键晶片的领头羊。COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间，全球面临晶片短缺问题。

全球供应链问题凸显半导体的根本重要性，以及过度依赖进口的风险。由于疫情扰乱导致许多半导体工厂关闭，特别是在亚洲，造成全球晶片短缺，影响汽车和电玩等各式产业。加上需求激增造成瓶颈，迫使企业放慢生产速度，并导致价格飙升。 由于疫情凸显产业对进口的依赖，各国政府已开始关注确保半导体的供应，特别是美国和欧洲国家。过去多年来相关制造都已转移到成本较低的亚洲国家。地缘政治紧张局势也扮演一定的角色。

拜登今天赞扬英特尔的投资计画。他在白宫说：「这是在美国及对美国劳工的真正历史性投资。」「是美国史上数一数二大的半导体制造投资。」

白宫在声明中赞扬英特尔宣布投资，但也感叹美国「失去优势…我们过去30年在全球半导体制造业市占率从37%下滑到仅12%」。

拜登政府希望在国内半导体研究和生产上投资520亿美元。联邦参议院去年批准相关法案，但仍有待众议院通过。

© 2022 AFP