英特尔拟赴欧洲设新晶片厂 德勒斯登最被看好

（法新社巴黎22日电） 欧洲即将开始生产现代全球经济的重要战略零组件，美国半导体巨擘英特尔正在为新的先进晶片工厂选址，又以欧洲最大半导体聚落━德国德勒斯登（Dresden）最被看好。

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全球供应链近来的问题凸显出半导体至关重要，包括汽车、电视机、智慧型手机等愈来愈多产品都会用到半导体。

对半导体的需求孔急，加上亚洲等地的半导体工厂因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情关闭，导致全球晶片荒，迫使福特（Ford）、日产（Nissan）和福斯（Volkswagen）等汽车制造商减产。

欧洲联盟（EU）希望减少依赖脆弱的全球供应链，并点名半导体对欧盟具有战略重要性。

英特尔（Intel）明年初将为欧洲新厂挑选位址，这些工厂将生产奈米级半导体零组件。

英特尔执行长季辛格（Pat Gelsinger）说，英特尔计划设立两个生产单位，各自聘雇1500名员工，并耗资100亿欧元（约新台币3133亿元）。未来可能再增建6座工厂，使潜在投资额来到800亿欧元。

德国看起来最可能雀屏中选，东部德勒斯登市（Dresden）周边区域已有博世（Bosch）、格罗方德（Global Foundries）、英飞凌（Infineon）等晶片业大厂进驻。

半导体市场专业研调公司Yole Developpment的总裁艾罗伊（Jean-Christophe Eloy）说，德勒斯登「似乎符合所有条件」。

艾罗伊指出，以德勒斯登为首府的萨克森邦（Saxony）已赢得「萨克森矽谷」封号，当地由于靠近德国与波兰、捷克的边界，而深具劳动力和房地产潜力。

萨克森矽谷同业公会执行长贝森伯格（Frank Boesenberg）证实正在讨论英特尔设厂计画。他表示，萨克森邦具有高教育水准的劳动力、研发环境、供应商，地方当局也有批准相关程序的经验。

博世今年刚开了一家新的半导体工厂，比表定时程早了6个月。贝森伯格告诉法新社：「在我们这个产业，时间和速度显然极为重要。」

德国南部巴伐利亚邦（Bavaria）也在候选名单上，但因这项计画的物流要求和当地原已吃紧的劳动市场，可能性似乎较小。

当地环保非政府组织（NGO）也发动请愿，反对设厂提案，表示新厂将占据700个足球场的地表面积，每日用水量与一座100万人的城市相当。

此外专家相信，虽然法国与义大利被认为已在英特尔设厂提案中出局，两国仍可能扮演研发角色，或是成为供应链的环节。

© 2021 AFP