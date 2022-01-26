英特尔胜诉 欧盟法院撤销10.6亿欧元反竞争案罚款

（法新社布鲁塞尔26日电） 根据一份声明，欧洲联盟普通法院今天撤销了欧洲联盟执行委员会对美国晶片制造商英特尔（Intel）的10亿6000万欧元罚款，认定欧盟未能充分证明此案中关键的反竞争行为。

广告 继续浏览后续

在这笔欧盟史上第4高额的罚款祭出12年后，位于卢森堡的欧盟普通法院（General Court）作出无效裁决，不过，欧盟执委会可能将向最高法院提出上诉。

欧盟执委会是欧盟的反垄断执法机构，在针对搜寻引擎巨擘谷歌（Google）的重磅反竞争案件中，也面临类似上诉，这一法律战可能会打上十年或更长时间。

欧盟正寻求通过数位市场法案（Digital Markets Act）等针对大型科技企业的草案，部分律师称这些新法有望减少需要单独反垄断调查的案件量。

欧盟执委会指控英特尔向客户提供回扣，以优先使用自家电脑晶片而非竞争对手超微公司（AMD）的产品，因而于2009年对这一半导体业巨头祭出钜额罚款。

然而，普通法院指出，欧盟的「分析不完整，无法根据必要的法律标准，证明争议中的回扣能够产生或可能产生反竞争效果」。

此外，向制造商提供折扣的合法性问题也是谷歌安卓（Android）一案的核心，谷歌在此案中遭欧盟重罚43亿欧元，这一金额为欧盟目前最高的罚款纪录。

© 2022 AFP