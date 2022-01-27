英特尔2021销售创新高 预期供应链紧缩持续至2023

（法新社旧金山26日电） 总部位于美国加州的半导体大厂英特尔（Intel）今天表示，英特尔经历了空前需求和供应紧缩状况，2021年是销售创纪录的一年。

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分析师指出，英特尔在转向更精密的半导体制程时，也遇到成本上涨与利润缩水等问题。

英特尔执行长季辛格（Pat Gelsinger）表示：「第4季是丰收一年的美好结束。」

根据英特尔的获利报告，去年营收总计790亿美元，其中约205亿美元是集中在最后3个月获得。

英特尔最近一季获利46亿美元，比前一年同期下滑21%；2021全年净利199亿美元，比前一年约减少5%。

季辛格在线上财报中表示，去年是「供应链紧缩影响空前需求」的一年，预料这情况会持续到明年。

在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间，全球电脑晶片短缺，产业界一片叫苦声，范围广及智慧型手机、笔记型电脑、汽车与家电用品等。

作为晶片大厂的英特尔处于这种现象的核心，虽从市场高需求之中获益，但也面临诸多挑战，要制造出能驱动现代装置的更精密半导体。

英特尔打算斥资200亿美元投入新的美国半导体厂，总统拜登大力赞扬，说这是「历史性」的大投资，并不断敦促制造商将生产线移回美国。

© 2022 AFP