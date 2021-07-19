英电视主持人不尊重澳洲防疫令 面临递解出境命运

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（法新社雪梨19日电） 英国右翼电视节目主持人凯蒂霍普金斯（Katie Hopkins）吹嘘自己不尊重澳洲在入住防疫旅馆的严苛规定后，坎培拉高阶官员今天表示，澳方已经取消她的签证。

澳洲媒体报导，凯蒂霍普金斯搭机飞抵雪梨，准备参加实境秀的录影，但她在照片分享平台Instagram上传影片却显示，工作人员送餐到她旅馆房间时，她没穿衣服也未戴口罩就应门。

法新社报导，从海外入境澳洲的旅客大多须依COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫规定，强制至旅馆隔离14天。

内政部长安德鲁斯（Karen Andrews）表示，凯蒂霍普金斯的影片出现在网路上之后，澳洲出入境管理局「快速采取行动，确保撤销她入境的签证」。

安德鲁斯告诉澳洲广播公司（ABC）说：「我们将尽快安排她出境。」

安德鲁斯表示：「她显然不是这个国家想留的人物，一刻都不让她多待。」

凯蒂霍普金斯因常发表种族歧视、反伊斯兰、反移民观点而引发争议。她也经常发言反对封城等COVID-19 防疫措施。

安德鲁斯表示，澳洲其中一个州政府认定凯蒂霍普金斯来访有利于国家经济，才支持对她核发签证。

「但她吹嘘种种违反隔离措施的事实，实在令人反感。」

安德鲁斯又说，凯蒂霍普金斯的行径「对目前遵守防疫封锁措施的澳洲民众而言，无疑是甩了一记耳光，令人无法受。因此，就个人而言，我很高兴她将离境」。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP