英男子拒戴口罩 新加坡法院判坐牢6周

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（法新社新加坡19日电） 新加坡COVID-19疫情较他国缓和，但仍对违反防疫措施者采取强硬态度，官员今天证实，一名英国籍男子因拒戴口罩且骚扰警察被判处坐牢6周。

新加坡已针对违反COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施惩处数名外国人，英国40岁男子葛林（Benjamin Glynn）就是其中一位，他5月在火车上未戴口罩的影片疯传后遭逮捕，且骚扰前来逮捕他的警察，并在上个月出庭时拒戴口罩。

报导指出，葛林在庭上咆哮，形容诉讼过程「荒谬」、「令人恶心」，并称口罩无法有效阻止COVID-19传播，法官因此下令进行精神鉴定，但他被认定足以继续受审。

他昨天因违反COVID-19规范、对警察的行为以及妨害公众行为被定罪。

一名法院官员向法新社证实葛林的刑期，表示可追溯到7月19日，也就是葛林首次还押候审日期。

新加坡罪犯服满2/3刑期后可以因表现良好而获释，根据「海峡时报」（The Straits Times）报导，葛林已于还押候审期间服完2/3刑期并于昨天获释，将被驱逐出境。

葛林自2017年1月起在一家英国招聘公司的新加坡分支上班。

此外，9名英国人5月间，因在游艇上戴耶诞老人帽开派对违反防疫规定，遭禁止在新加坡工作。

© 2021 AFP