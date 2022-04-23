英病患创COVID-19最长染疫纪录 死前505天检测全阳性

（法新社伦敦23日电） 英国学者相信已记录到目前已知最长的染疫纪录，有一名病患在生前505天期间，每次筛检COVID-19（2019冠状病毒疾病）均为阳性。

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伦敦国王学院「盖伊和圣托马斯NHS信托基金会」（Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust）团队表示，先前有纪录的最长持续染疫时间为335天。这是持续染疫而非反覆染疫纪录。

研究共同作者之一、病毒学家顾问奈比亚（Gaia Nebbia）表示，这名未具名的病患于2020年中确诊，出现呼吸道的症状，随后好转。但直到在医院过世之前，他接受了45次筛检，结果均为阳性。

奈比亚指出，免疫系统较弱的病患会持续感染SARS-CoV-2病毒，也就是COVID-19病毒。

奈比亚和她的团队研究，伦敦9名COVID-19确诊病患体内的病毒随时间会发生何种改变，结果发现新型变种病毒或许会出现在免疫功能低下的病患体内。

她告诉法新社：「这是变种病毒出现的假说之一。」

她指出，透过定期采集检体与对病毒的基因检测发现，9名病患中有5人发展出至少一种高关注变异株（Variants of Concern,VOC）会有的突变。

「有些病患会出现多种和Alpha、Delta和Omicron等变异株相关的突变，然而，我们的研究对象都没有发展出广为传播的高关注变异株病毒。」

这9名免疫低下病患至少有8周筛检结果均为阳性，平均染疫时长为73天，其中两人的持续染疫时间超过1年。

这些病人免疫低下的原因为器官移植、感染HIV、罹癌，或是罹患其他疾病，研究期间为2020年3月至2021年12月。

9人当中目前有5人仍在世。5人中有2人并未接受治疗自行痊愈，2人接受抗体和抗病毒药物治疗后痊愈。

第5名患者尽管已经接受治疗，在2022年初最近一次追踪检测时依旧为阳性，已经染疫412天。

学者指出，这些患者下次筛检时如果依旧为阳性，将打破505天染疫纪录。

奈比亚表示，这种情况显示有迫切必要寻求新的治疗用药，以协助免疫低下患者痊愈。

研究发现23日将在葡萄牙里斯本举办的欧洲临床微生物学和传染病大会（European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases）上发表。

© 2022 AFP