（法新社伦敦16日电） 英国首相强生（Boris Johnson）下周将前往印度，和印度总理莫迪（Narendra Modi）讨论贸易与安全议题。

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这将是强生担任首相后首次访问印度，他在出访前的声明中指出：「在我们的和平与繁荣面临专制国家威胁之际，民主国家与朋友们团结一心非常重要。」

英印两国对俄罗斯入侵乌克兰看法不一，伦敦对莫斯科施加经济制裁并提供武器给基辅，莫迪政府却未公开谴责克里姆林宫，联合国安全理事会投票谴责莫斯科对其邻国的「侵略」时也未表示赞同。

印度表示，俄罗斯是长年友人和外交政策重要支柱，印度在国安方面仰赖与莫斯科的战略伙伴关系。

强生表示，4月21至22日的这场访问，将着重在「对两国人民都重要的事，从创造就业与经济成长，到能源安全与防卫」。

「印度作为经济大国与世界最大的民主国家，在此不确定的时刻，是英国高度重视的战略伙伴。」

强生办公室表示，强生与莫迪22日会在德里举行「深度会谈」，讨论「战略防御、外交与经济伙伴关系」，希望强化伙伴关系并增进在亚太的「安全合作」。

英国离开欧洲联盟（EU）之后，保守党政府寻求强化与亚太国家的贸易与安全关系。

强生21日将造访古茶拉底省（Gujarat）大城阿默达巴德（Ahmedabad），这里是英国境内半数印度裔人口的「祖籍」。

唐宁街首相官邸表示，强生预料会在古茶拉底省宣布投资英国与印度「多个重要产业」，并在科学、医疗与技术方面进行合作。

© 2022 AFP