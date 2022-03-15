英相强生呼吁西方 戒掉对俄国能源瘾头

（法新社伦敦15日电） 英国首相强生（Boris Johnson）今天呼吁西方国家戒掉对俄罗斯能源的「上瘾症」，并称俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）正在「勒索」全世界。

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强生在「每日电讯报」（Daily Telegraph）投书表示，西方领导人在2014年俄国吞并克里米亚（Crimea）时让蒲亭「逍遥法外」，之后又对俄国能源越来越依赖，终究铸下「严重错误」。

强生说，因此「当他（蒲亭）终于对乌克兰发动他的邪恶战争时，他知道这个世界很难有办法惩罚他」。

「这个世界不能继续沦为他勒索的目标。」

受俄罗斯入侵乌克兰影响，全球油价急遽攀升。强生即将出访沙乌地阿拉伯，与沙乌地王储穆罕默德．沙尔曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）会谈。

强生写道：「只要西方在经济上继续依赖蒲亭，他就会尽可能从中剥削。如果这个世界能结束对俄罗斯石油与天然气的依赖，我们可以断绝他的资金、摧毁他的战略、挫挫他的气焰。」

强生说，身为重大能源生产国的美国已经宣布禁止俄国石油进口，英国将会跟进，欧盟也同意「尽快」加入。

他承认，要西方减少对俄国能源的依赖「将会十分痛苦」。

英国政府预定于本月稍晚宣布「英国能源安全策略」（British Energy Security Strategy），强生表示必须加强投资再生能源，包括离岸风电与太阳能等。

© 2022 AFP