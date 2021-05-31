英相强生呼吁G7峰会达成疫苗护照协议

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（法新社蒙特娄30日电） 英国首相强生在今天播出的访问中说，他希望即将召开的七大工业国集团（G7）高峰会上，能就COVID-19疫苗护照达成协议，并开始讨论订定因应未来可能疫情的「全球协定」。

强生28日接受公共频道加拿大广播公司（CBC）预录访问时表示：「我们需要就疫苗护照、2019冠状病毒疾病（COVID-19）状态认证和其余议题达成协议。关于旅行和护照将如何运作，届时应该要有某种协议，从G7开始。」

由美国、加拿大、日本、英国、法国、德国和义大利等经济强国组成的G7将于6月11至13日召开领袖峰会，由英国主办，地点在英格兰西南端的康瓦尔（Cornwall），且是亲自到场。G7原定去年夏天在美国召开峰会，因疫情取消。

强生受访时说：「我认为我们需要的，是针对如何替疫情做准备达成一份全球协定。」他并表示，2020年「对人类来说是糟透了的一年」。

COVID-19疫情爆发至今，已在全世界夺走350多万条人命，英国名列受创最重国家之一；但自从开始推动疫苗接种以来，英国情势持续好转。

强生还指出，「对于相信全球合作的人士而言」，这段时间也不好受，「因为全世界变得四分五裂」，许多国家分享防护装备、药品和疫苗等库存物资的速度缓慢。

强生说：「我们应该要表现更好。接种疫苗应该是全球性的行动。」

他表示，开发中国家尽快获得疫苗供应至关重要；他并针对全球人口接种设定更积极目标，「我们需要在明年底前达成」，而非一些人所提出的2024或2025年。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP