英相强生如愿脱欧 老爸坚持当欧洲人

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（法新社巴黎31日电） 英国首相强生（Boris Johnson）的父亲今天表示，他正申请法国护照，以期在英国脱欧后，继续维持与欧洲联盟的关系。

老强生（Stanley Johnson）曾经担任欧洲议会议员，在英国2016年脱欧公投中，投下支持续留欧盟的一票。他告诉法国RTL电台，他之所以希望获得法国公民身分，是因为他的家族与法国关系密切。

现年80岁的老强生口操法语说：「如果我所知正确，我是个法国人。我母亲出生在法国，我的外祖母是个道地的法国人，一如我的外曾祖父。因此对我而言，现在只是确认我的真实身分，这让我十分高兴。」

他并说：「我永远是欧洲人，千真万确。没有人能告诉英国人，『你们不是欧洲人』，所以和欧盟保持关系是重要的事。」

如今的强生首相在2016年公投期间，乃是脱欧派大将，当时他宣称，英国若能摆脱他眼中过度官僚的欧盟以恢复完整的主权，将会「兴旺发达」。

不过强生昨天在英国国会批准对欧盟贸易协议时，态度已比较保留。当时他说：「这不是英国身为欧洲一分子的末日，我们在许多方面算是典型的欧洲文明…未来仍将如此。」（译者：张佑之）

© 2020 AFP