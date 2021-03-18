英相强生将施打AZ疫苗 消除民众安全疑虑

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（法新社伦敦17日电） 欧洲数国因为安全疑虑停打AZ疫苗，英国首相强生（Boris Johnson）今天表示，他不久后将注射阿斯特捷利康（AstraZeneca）与牛津大学共同研发的疫苗。

强生在国会接受质询时，被问到为什么数国停用AZ 疫苗时，并没有正面回应，但他告诉国会议员：「我终于接获通知，我必须接种疫苗，很快就要打了，我很开心收到消息。」

他说：「我打的肯定会是AZ疫苗。」

56岁的强生是接获通知将注射疫苗的下一波民众。英国政府希望能在7月底前让所有成人接种。

英国卫生大臣韩考克（Matt Hancock）表示，接种时程依旧符合计画，但国民保健署（National Health Service）致函行政官员警告，从3月29日到之后的一个月内，疫苗供应量将「显着缩限」。

韩考克在记者会上说：「疫苗供应总是状况不断，我们会定期向国民保健署寄出技术文件，解释未来数周的供应波动。」他又说寄出这些信件是「标准」做法。

英国去年12月展开大规模接种计画，现在已有2500 多万人注射第一剂2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，其中有1100万剂使用的是AZ疫苗。

这封信件提到，在这4周内，英国将聚焦在确保让最脆弱族群内的所有人注射第一剂，并让打完第一剂疫苗者及时注射第2剂。

英国也在疫苗接种计画中使用美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech共同研发的疫苗，但接种者通常无法选择疫苗。

强生投书「泰晤士报」（The Times）写道，AZ疫苗「很安全且非常有效」。韩考克与英国副首席医疗官范─塔姆（Jonathan Van-Tam）也在记者会上为AZ疫苗背书。

由于AZ疫苗在欧洲开打后传出血栓与脑出血案例，在等待欧盟药品管理局（European Medicines Agency）审查结果出炉时，法国、西班牙与德国等欧洲国家停打。

© 2021 AFP