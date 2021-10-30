英相强生强调：女王健康状况良好

（法新社罗马30日电） 医疗团队昨天建议高龄95岁的英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）再休息2周。英国首相强生30日强调，女王的健康状况良好。

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白金汉宫29日表示，女王上周在医院进行过夜「初步检查」后，将接受医师建议再休息2周，期间仅会从事较轻松的工作。

上周女王取消为期2天的北爱尔兰之旅；她原订31日参加联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP 26），如今相关行程也被搁置。

据白金汉宫的说法，根据最新建议，女王将继续履行其文书职责、参加线上活动等，但在接下来2周内不会进行官方访问。

强生在罗马参加20国集团（G20）峰会时告诉英国电视台「第四频道」（Channel 4）：「我曾与女王陛下谈话，她的健康状态很好。她只是必须遵守医嘱，休息一下。我认为这很重要，全国人民都希望她身体健康」。

这位英国在位时间最长的君主将于2022年庆祝她即位70周年的白金禧年。伊丽莎白二世女王向来以其对王室职责的坚定承诺闻名，如今决定暂时休息，相当罕见。

白金汉宫透过最新声明表示，女王仍然「坚定打算」参加11月14日为英国退伍军人举行的「国殇星期日」（Remembrance Sunday）纪念活动。

© 2021 AFP