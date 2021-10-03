英相强生捍卫脱欧政策

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（法新社曼彻斯特3日电） 正当英国面临脱离欧洲联盟（EU）后更显严重的供应链危机，英国首相强生今天在保守党年度全国代表大会场边受访时仍表示，他拒绝让英国经济重回脱欧前的「破碎」状态。

英国保守党自2019年以来首场实体全代会于英格兰西北部的曼彻斯特（Manchester）登场，强生（Boris Johnson）在开幕演说中释出乐观讯息，对党代表承诺将加紧推动COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫后复苏计画，好让英国在基础建设到气候变迁等各项领域「重建美好未来」。

自从英国脱欧1月生效、人们能够自由跨境移动的日子结束后，英国的外国货运司机持续流失，如今更是大量出走。但伦敦试图将此归咎于全球疫情危机。

英国超市供货已受到影响，货架空荡的情况越来越常见。运油车司机不足也引发民众涌入加油站恐慌购油，迫使强生出动军方运补储油。

英国政府现在还面临畜牧业提出警告说，若不紧急引进大量外籍屠宰场工人和屠夫，未来几天将有数十万头猪只被迫焚化。

然而，强生今天接受英国广播公司（BBC）访问时表示，脱欧前的英国经济是「破碎的」，现在则正在经历必要改变。

强生说：「我们不该做的，是让所有这些产业干脆回到陈腐、失败的旧模式，这种模式的特徵是借助缺乏控管的低薪移民。因此是的，我们会有一段适应期。」

© 2021 AFP