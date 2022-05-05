英相强生期中考 一次看懂英国地方选举

（法新社伦敦5日电） 英国的英格兰、苏格兰、威尔斯与北爱尔兰地区今天举行地方选举，以下详细说明投票相资讯及本届选举重要看点。

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● 投票时间是何时？

投票时间自格林威治标准时间（GMT）5日早上6时开始，至晚间21时结束。

● 选举结果预计何时出炉？

英格兰逾半议会将自5日投票站关闭后开始计票，其余将于6日早上开始计票。

苏格兰、威尔斯和北爱尔兰将于6日早上开始计票，预计当晚就会公布完整计票结果。

● 选民资格为何？

在英格兰和北爱尔兰地区，年满18岁的英国公民以及居住在英国的欧洲联盟（EU）或大英国协成员国公民皆可参与投票。

在苏格兰和威尔斯地区，凡是在英国合法居住且年满16岁的外国公民也可投票。

● 选举范围包括哪些地区？

在英格兰地区，包括伯明罕 (Birmingham)、里兹（Leeds）和曼彻斯特（Manchester）等主要都会区，以及伦敦所有的32个行政区在内，共约146个议会、4360个席位可供竞争。

英格兰北部的南约克郡（South Yorkshire）将选出地区市长，以及1000个教区议会（parish council）席位。

苏格兰则有32个议会、共1227个席位；威尔斯有22个议会、共1234个席位。

北爱尔兰需投票选出贝尔法斯特（Belfast）下放政府北爱议会的90名成员。

● 本届选举有哪些主要议题？

本届选举将决定由谁负责执行当地民众服务工作，如道路维护、公车路线、图书馆、垃圾收集与回收、规划应用等。

北爱议会有权就当地住房、就业、教育、健康、农业和环境制定相关法律。

除地方议题外，国家问题也可能在投票中发挥重要影响力。

5日的投票受到密切关注，是因为民众担忧食品和能源价格大幅上涨，导致生活成本飙升。

本届选举也将被视为对英国首相强生（Boris Johnson）支持度的考验，此前一系列丑闻（包括首相官邸违反防疫规定）让他的地位岌岌可危。

● 哪些地方是一级战区？

英国主要反对党工党希望在伦敦取得进展，尤其是在西敏区（Westminster）、万兹渥斯区（Wandsworth）、肯辛顿区（Kensington）和切尔西区（Chelsea）等保守党据点。

保守党控制的巴奈特（Barnet）也是观察重点地区，以了解工党党魁施凯尔（Keir Starmer）能否重获犹太选民的支持，这些选民因工党前任领袖推行反犹太主义，成群结队离开工党。

工党还希望光复2019年上届选举被保守党夺下的前心脏地带，如英格兰中部的杜德利（Dudley）和英格兰北部地区。

在北爱尔兰，一般预料，亲爱尔兰民族主义政党新芬党（Sinn Fein）将于北爱成立101年后首度跃居为第一大党。

贝尔法斯特也将密切关注选民对不结盟政党的支持度，例如联盟党（Alliance）和绿党（Green），也可能出现呼声，呼吁修改联合主义者和民族主义者1998年达成的权力分享协议。

北爱尔兰30年冲突造成数以千计人丧命，共和派希望北爱加入爱尔兰共和国，统一派希望续留英国。1998年签署的耶稣受难日和平协议大体上终结了暴力，但部分持不同立场的爱尔兰好战分子依旧反对这项权力分享协议。

© 2022 AFP