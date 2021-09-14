英相强生母亲逝世 享寿79岁

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦14日电） 据英国「泰晤士报」（The Times）今天发布的通知，英国首相强生的母亲、画家华尔（Charlotte Johnson Wahl）昨天逝世，享寿79岁。

华尔于40岁时遭诊断出巴金森氏症（Parkinson's disease）。她昨天在西伦敦帕丁顿 （Paddington）的圣玛丽医院（St Mary's Hospital）「突然安详逝世」。

华尔于1962年认识丈夫史坦利．强生（Stanley Johnson）。两夫妇育有4名子女，首相是家中长子，其他弟妹包括记者兼评论员瑞秋（Rachel）、环保主义者李奥（Leo），以及前保守党议员兼部长乔（Joe）。

华尔的父亲佛西特（James Fawcett）曾是1970年代的欧洲人权委员会（European Commission for Human Rights）主席。华尔于就读牛津大学期间认识史坦利，两人于1963年成婚，她随丈夫前往美国，1964年在美生下长子强生。

此后，她回到英国，拿到大学学位，并靠着画肖像画维生。

华尔于1979年与史坦利离婚，1988年再嫁给美国历史教授尼可拉斯．华尔（Nicholas Wahl），直到尼可拉斯于1996年逝世，她才搬离纽约。

强生曾说，母亲教导他要「坚信地球上的每个人都有相同的重要性、尊严与价值」。

© 2021 AFP