英相强生矢言不背弃阿富汗

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（法新社伦敦13日电） 英国首相强生（Boris Johnson）今天矢言不会背弃阿富汗，但也证实，在武装组织塔利班（Taliban）的闪电攻势下，多数使馆人员即将撤离。

随着塔利班攫取愈来愈多城市，英国政府已派遣约600名军人前往阿富汗协助约3000名英国人撤离。强生表示，还留在首都喀布尔（Kabul）的「大批」使馆人员将返回英国。

强生与内阁高阶官员召开危机因应会议后表示，西方国家支持正被围困的阿富汗政府，仍有战略利益。

他告诉记者：「对于英国的能力，或任何国家要在阿富汗以军事手段解决问题、以战争解决问题的能力，我认为我们必须务实一点。」

「我们肯定能做的是，和我们在那个地区及世界各地的所有伙伴合作，他们和我们在避免阿富汗再度成为恐怖主义温床上有共同利益。」

强生强调： 「我们现在必须做的，不是背弃阿富汗。」

他说，英国对于自身在阿富汗扮演的角色「非常自豪」，尤其是在促进女童教育方面，但塔利班的侵略正危及这些成果。

与此同时，英国国防大臣华勒斯（Ben Wallace）表示，美国总统拜登决定撤军，北大西洋公约组织（NATO）盟邦只得跟进，「在当地留下烂摊子」，并让塔利班顺势占了上风。

他也预言极端组织盖达（Al-Qaeda）将因此受益。在2001年911攻击事件导致西方进军阿富汗之前，塔利班就为盖达提供庇护。（译者：陈怡君/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP