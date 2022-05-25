英相派对门丑闻 内部报告出炉

（法新社伦敦25日电） 英国高层文官格雷调查首相府「派对门」的内部报告今天终于出炉，内容指出，唐宁街多次违反防疫封城令举行派对，政坛领袖和高官必须为导致这种情形的文化「负起责任」。

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由内阁办公厅（Cabinet Office）高阶公务员格雷（Sue Gray）编辑的这份报告写道：「政府领袖参与了我所调查的活动，其中多场活动不容举行。政治和公职核心领导高层必须为这种文化负起责任。」

内阁办公厅负责提供各届首相支持，以及确保政府有效运作。

格雷在调查「派对门」丑闻数个月后，公布了这份60页报告。而警方另行调查后，已对83人发出126张罚单，首相强生（Boris Johnson）与财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）都因为在2020年6月参加强生56岁生日派对而被罚，但格雷说两人事前都不知道有这场聚会。

去年相关指控首度曝光时，强生起初否认唐宁街首相府违反任何COVID-19（2019冠状病毒疾病）封城规定。后来他虽就被罚与数项违规情事道歉，但拒绝遵照政敌和其他人的要求下台。

根据报告结论，格雷发现「许多场聚会和举办方式都不符合当时的COVID指引」。而根据当时的防疫规定，民众无法出家门社交，很多情况下甚至不能参加挚爱的丧礼。

格雷还提到，2020年6月一名官员的离职活动中发生「过度饮酒」情事，导致1人身体不适、2人拳脚相向。报告指出：「在专业工作场所，任何时候过度饮酒都不适当。必须采取步骤来确保每个政府部门对于在工作场所饮酒，都有清楚且健全的政策。」

另外在2021年4月，女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）夫婿菲立普亲王（Prince Philip）丧礼的前一夜，还有人彻夜开派对至凌晨，弄坏唐宁街花园中强生儿子使用的儿童秋千。

格雷也发现，「有些员工工作时目睹或承受的行为让他们心有疑虑，但有时他们觉得没办法用合适方式提出」；「我得知多起不尊重和恶劣对待维安与清洁人员的案例，这令人无法接受」。

60多岁的格雷指出，她的职责范围不包括建议处罚，但她指出：「政府核心发生这种规模的行为，会让许多人很失望。民众有权期待这类场所的行为会遵照最高标准，实情显然不符期待。」

报告公布后，强生表示他对唐宁街违反封城举行派对负起「全部责任」，但仍未显露会为此事辞职的迹象。

© 2022 AFP