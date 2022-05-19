英相派对门共收126张罚单 首相夫妇财相入列

（法新社伦敦19日电） 伦敦警方今天宣布，他们已完成动摇首相强生政府地位的「派对门」丑闻相关调查，总计发出126笔罚款。

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伦敦警方透过声明表示，在「派对门」案件违反COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫规定的罚款对象中，女性占73笔，男性有53笔，还有人收到不止一份罚款通知。

警方调查范围涵盖2020年5月到2021年4月期间，在唐宁街首相官邸和政府部门的8次聚会。

警方上周说，他们已开出100多笔罚款。罚金总额尚待确定，但最严重的违规行为罚款可能介于30英镑到1万英镑（约新台币1100元到37万元）之间。

到目前为止，遭开罚对象包强生本人、夫人凯莉（Carrie Johnson），以及财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）等。

伦敦警方说，相关调查于1月25日开始进行，12名警员仔细检查345份文件，包括电子邮件、出入记录、日记和证人陈述，此外还有510张照片、监视器影片以及204份问卷。

伦敦都会区警局代理副局长波尔（Helen Ball）说：「伦敦都会区警局的立场很清楚，虽然我们不会定期回溯调查违规行为，但在某些情况下，这样做可能有其必要。」

她说：「考虑到待审讯息的数量，我们的调查可说相当彻底而公正，并且已经尽快完成。」

派对门曝光后，强生为违反防疫规定道歉。尽管他是第一位遭警方依据刑事调查事证裁罚的英国首相，但他仍坚决履行职务，拒绝下台。

这起丑闻也激起民众对执政党保守党的不满。保守党在本月5日举行的地方选举中惨遭滑铁卢。

© 2022 AFP