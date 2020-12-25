英研究：变种病毒株恐导致国内更多病殁

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（法新社巴黎24日电） 新型冠状病毒在英国出现传染力更高的变种，科学家们在一份研究里警告，变种病毒株比原本的病毒株传染力平均高出56%；专家敦促应加快疫苗施打以防止更多人病亡。

法新社报导，英国首相强生（Boris Johnson）19日宣布耶诞假期要执行更严格封城令时指出，变种病毒株「比原有病毒的传染力高70%」，但根据伦敦大学卫生暨热带医学院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）的预估，变种病毒传染力应较现有的病毒株高56%。

变种病毒株11月在英格兰东南部出现，随即迅速扩散。根据伦敦大学卫生暨热带医学院「传染病数学模型中心」（Centre for Mathematical Modelling of Infectious Diseases）昨天公布的研究报告，变种病毒很可能让明年的新型冠状病毒住院病患与病殁人数增多。

研究人员把重点放在英格兰东南部、东部和伦敦等地。他们表示，目前还不能确定变种病毒株会否比先前的更致命。

研究人员说：「尽管如此，病毒的传染能力增加，仍可能导致疫情大量扩散，即便12月19日前已实施的地方层级管制措日后继续维持，预料COVID-19的住院病患与不治人数会在2021年进入更高的阶段，会比2020年所观察到的数量更多。」

研究报告的作者们更警告，即便英格兰11月实施所实施相对宽松的全国封城，都不足以预防染传扩大，「除非中、小学与大学都停课」。

报告指出，与此同时，松绑任何管制措施都可能加速疫情飙升，意味「有必要大举加速疫苗施打，才能有效压制住疫情升温带来的负荷」。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP