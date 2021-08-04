英研究：完整接种疫苗者中 1/3 COVID-19筛检可能阳性

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（法新社伦敦4日电） 根据今天公布一项正在进行中的人口调查，英格兰完整接种疫苗者中，有1/3的COVID-19（2019冠状病毒疾病）筛检可能呈阳性。

伦敦帝国学院（Imperial College London）科学家和市场研究机构「易普索莫里」（Ipsos MORI）这项长期研究的最新发现，是以6月24日至7月12日采集的9万8233份拭子样本进行分析。

研究显示，每160人中就有一人感染新型冠状病毒，未接种疫苗者的患病率为1.21%，完整接种疫苗者的患病率则为0.40%。

这项研究也发现，相较于未接种疫苗者，完整接种疫苗的人或许较不可能将病毒传染给他人。

尽管如此，在英国政府于7月19日解除英格兰所有防疫限制措施，包括撤销在某些室内场所佩戴口罩的法律规定后，英国官员和科学家仍敦促各方谨慎以对。

上周泄露的一份美国政府文件警告，完整接种疫苗者间的染疫情形并不如之前所想那般罕见，而这类确诊病例具有高度传染性。

伦敦帝国学院公共卫生学院教授兼此研究计画主任艾略特（Paul Elliott）表示，调查结果「证实了我们先前的数据，显示两剂疫苗都能提供良好的防护」。

「但我们仍可看见感染风险依然存在，因为没有一种疫苗是100%有效，而我们也知道有些接种两剂疫苗者仍可能感染这种病毒而生病。」

「因此，即便放宽限制，我们仍应谨慎行事，以协助保护彼此并遏止感染率」

自松绑防疫规定以来，英国卫生部每天通报的COVID-19确诊病例有所下降，而人口调查显示，感染率可能仍在上升，但速度有所减缓。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP