英研究：每2名染疫住院患者就有1人出现并发症

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（法新社巴黎16日电） 根据今天发表的新综合研究报告，每两名因COVID-19重症住院的患者中，就有一人会出现其他并发症，连一向健康的年轻人都不能幸免；专家说，接种疫苗对预防并发症非常重要。

撰写报告的作者说，研究结果显示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）患者和医疗照护机构都蒙受「深远的」短期与长期健康影响。

研究人员搜集英国各地超过300间医院、逾7万名染疫住院病患的资料，发现最常见的并发症是肾脏和肺部问题，神经和心血管疾病也相当普遍。

研究发现，连以往健康状况良好的年轻人出现并发症的机率都很高，在19岁至29岁群体中，染疫住院后出现至少一项并发症的发生率是27%，30岁至39岁则是37% 。

这项研究发表在「刺胳针」（The Lancet）医学期刊。作者表示，此一发现为政策制定者敲响一记警钟，亦即有必要替染疫幸存者规划长期支持。

研究作者之一、英国利物浦大学（University of Liverpool）教授森普（Calum Semple）说：「目前的论述认为，Covid-19只对年长者和本身有其他疾病的患者具有危险性，而这项研究发现与之相抵触。」

他补充说：「即使在年轻成年人身上，入院时的病重程度也是预测并发症的指标，因此预防并发症需要最基本的防疫策略，也就是接种疫苗。」

数据显示，男性病患发生并发症的比例高于女性，非裔族群又略高于白人族群。（译者：陈怡君/核稿：曾依璇）

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