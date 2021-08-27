英研究:疫苗并发罕见血栓风险 远低于染疫后风险

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（法新社伦敦27日电） 英国研究指出，接种COVID-19疫苗并发罕见血栓的风险，远低于染疫后风险。

英国广播公司纽卡索电台（BBC Radio Newcastle）女主持人萧奥（Lisa Shaw）4月29日接种第一剂阿斯特捷利康疫苗（AZ疫苗）后，5月13日因严重头痛送医，检验结果显示脑部发生血栓，数日后萧奥头痛症状加剧且说话有困难，扫描显示脑部出血，为减缓她的头部内压力，医生将部分头骨切除，最终仍无力回天，萧奥于5月21日病逝。

纽卡索验尸官狄尔克斯（Karen Dilks）证实，萧奥死于非常罕见的「疫苗引起之血栓性血小板低下症」（vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia），这种病症会导致大脑肿胀和出血。

神经病理学家波维科斯基 （Tuomo Polvikoski）在萧奥死后对她进行检查，他表示，鉴于萧奥身体健康且没有任何医疗问题，她死于血栓和脑出血「令人惊讶」。

全英国在施打2480万第一剂和2390万第二剂AZ疫苗后，通报417例血栓个案、72人死亡。

疫苗施打后出现罕见血栓疑虑，促使一些国家停用或限制施打AZ疫苗，英国目前则建议40岁以下健康民众接种其他品牌疫苗。

英国医学期刊（British Medical Journal, BMJ）发表的一项研究，检视去年12月至今年4月间英格兰境内接种疫苗的将近3000万人资料。

研究认为，接种第一剂AZ和辉瑞（Pfizer）疫苗不久后，发生可能导致住院或死亡的血栓风险，仅非常微小增加，但感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）后，大多数情况下风险会「显着升高且为期更长久」。

研究指出，每1000万名接种AZ疫苗者，科学家估计会增加66起静脉栓塞（venous thromboembolism, VTE）案例，但在1000万名感染COVID-19患者中，则会有1万2614例。

研究报告第一作者、英国牛津大学（Universityof Oxford）临床流行病学教授希皮斯利-柯克斯（Julia Hippisley-Cox）告诉BBC第4电台（BBC Radio 4），萧奥的死「令人非常遗憾」，但「那些是极罕见案例，这些疫苗对绝大多数人而言绝对没问题」。

© 2021 AFP